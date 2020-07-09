Коронавирус
Общественная служба новостейМурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве и в Сеченовском университете. В Бурденко вакцину проверяют на добровольцах из числа военнослужащих. Всего существует 17 разных вариантов вакцины.
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Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК 16:02
Происшествия
На Сахалине по подозрению в убийстве ребёнка задержана семейная пара
Южно-Сахалинск, 10 июля 2020, 03:49 — REGNUM На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пара, которая подозревается в убийстве пропавшей 6 июля восьмилетней девочки.
REGNUM 20:49
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК вчера в 12:58
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
Наука
Немецкие ученые смогли выделить 28 антител против коронавируса
Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделила группа немецких ученых из Кёльнской университетской клиники и немецкого центра исследования инфекций (DZIF) под руководством профессора Флориана Кляйна, 8 июля сообщает пресс-служба исследовательского центра.
ИА Красная Весна 11:26
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Политика
В Кремле прокомментировали слова Жириновского о задержании Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет реакции на угрозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского о сложении полномочий представителей партии в связи с задержанием главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 06:48
Экономика
Цены на золото достигли девятилетнего максимума
Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 12:49
Политика
Трамп подпишет три указа с целью снизить стоимость лекарств в США
Global Look Press Три указа, предусматривающие снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту врача, намерен подписать президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ 20:41
Общество
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
Политика
Италия из-за коронавируса запрещает въезд и транзит из 13 стран мира
Рим, 9 июля 2020, 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.
REGNUM 15:40
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 20:49
Общество
Масочный режим ужесточили в Алтайском крае
Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
Футбол
Лига 1 представила календарь нового сезона
Французская Лига 1 на официальном сайте опубликовала календарь розыгрыша на сезон-2020/21. Матчи первого тура запланированы на 23 августа.
Матч ТВ 11:19
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем 10:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Футбол
Павлюченко включили в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма» XXI века
Телеканал 360° 10:32
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22