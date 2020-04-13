с чего всё началось

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля. Это лекарство ранее тестировалось в других странах, но Россия смогла создать аналог.

В России разработали препарат от коронавируса

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