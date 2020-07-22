с чего всё началось

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Происшествия Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.

Общество Калифорния стала лидером по числу заражений коронавирусом в США Калифорния стала лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией в США.

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 109

Политика Посол США в России прокомментировал процесс выдачи американских виз "Оформление виз, кроме срочных случаев, все еще отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, пока мы не знаем, когда возобновится стандартный процесс оформления виз",- сказал Салливан в видеообращении на странице посольства в Facebook.

Общество Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 46

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.

Общество Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone Артем Барышев рассказал, что свой снимок он сделал в Индии на камеру iPhone 6.

Общество Дерипаска высказался против расширения Москвы Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. 325

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 171

Космос Астрономы обнаружили необычное магнитное поле в спиральной галактике Международная группа ученых подробно проанализировала данные радиоастрономических наблюдений за магнитным полем галактики NGC 4217, похожей на Млечный Путь, и обнаружила в нем неизвестные ранее структуры.