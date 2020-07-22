Коронавирус

РБКРБКМурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.
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с чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал
 Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
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Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

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Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

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РИА Новости07:34
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
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Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

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Астрономы обнаружили необычное магнитное поле в спиральной галактике

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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

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Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал источник ТАСС.
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