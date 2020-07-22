Коронавирус
РБКМурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.
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с чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».News.ru07:26
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Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова
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Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
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«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
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REGNUM 07:24
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Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
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Политика
Посол США в России прокомментировал процесс выдачи американских виз
"Оформление виз, кроме срочных случаев, все еще отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, пока мы не знаем, когда возобновится стандартный процесс оформления виз",- сказал Салливан в видеообращении на странице посольства в Facebook.
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Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
Кино
Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России 09:44
Футбол
Динамо — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
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Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.
РБК 09:53
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Lenta.ru 00:40
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
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Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone
Артем Барышев рассказал, что свой снимок он сделал в Индии на камеру iPhone 6.
Российская газета 10:56
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Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
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Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Футбол
Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19
Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19.
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Unihertz представила самый маленький смартфон на Android 10
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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Космос
Астрономы обнаружили необычное магнитное поле в спиральной галактике
Международная группа ученых подробно проанализировала данные радиоастрономических наблюдений за магнитным полем галактики NGC 4217, похожей на Млечный Путь, и обнаружила в нем неизвестные ранее структуры.
Naked Science 06:26
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика
Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал источник ТАСС.
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Здоровье
«Полиоксидоний» подтвердил свою безопасность при лечении коронавируса
Международное клиническое исследование подтвердило безопасность препарата «Полиоксидоний» при лечении коронавирусной инфекции.
78.ru 09:52