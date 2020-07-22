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РБК
РБК

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал
 Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
News.ru07:26
Подробнее о событии
РБК

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

РБК08:31
Вести.Ru

Мурашко: в России создана первая эффективная вакцина от COVID-19

Вести.Ru08:12
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Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях

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ТАСС

Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса при соблюдении ряда условий

ТАСС07:35
Газета.Ru

Минздрав готовится выпустить вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:18
RT на русском

Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

RT на русском08:06
Известия

Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19

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Глава Башкирии обсудил вопросы здравоохранения с врачебным сообществом

Глава Башкирии Радий Хабиров 21 июля провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
ToDay News Ufa05:33
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

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Известия13:16
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газетавчера в 06:08
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Российская газета12:53
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