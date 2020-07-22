Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Смотрите также
Собянин уволил главу департамента образования
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Звезда «Интернов» уехал в Лондон работать официантом
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах и вузах
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья
В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом
Мурашко объяснил, как будет создаваться длительный иммунитет к COVID
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
Собянин уволил главу департамента образования
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал
Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
Подробнее о событии