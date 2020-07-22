Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.