Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
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Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал
Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
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