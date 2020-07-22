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РБК
РБК

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал
 Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
News.ru07:26
Подробнее о событии
РБК

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

РБК08:31
Вести.Ru

Мурашко: в России создана первая эффективная вакцина от COVID-19

Вести.Ru08:12
RT на русском

Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

RT на русском08:06
ТАСС

Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса при соблюдении ряда условий

ТАСС07:35
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Минздрав готовится выпустить вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:18
Известия

Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19

Известия07:37
РИА Новости

Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях

РИА Новости07:34

Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

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РИА Новости13:21

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК09:53
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Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны20 июля в 10:54
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ToDay News Ufa05:33
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Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы решением суда получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.
Lenta.ru09:23
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новостивчера в 16:19
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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