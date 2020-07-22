с чего всё началось

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Политика Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Футбол Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".

Армия и оружие Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. 151

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 6

Политика Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. 85

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 675

Общество В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.

Футбол Группа футболистов «Спартака» может перейти в «Химки» Ряд футболистов «Спартака» может этим летом пополнить состав «Химок» на правах аренды.

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 807

Технологии Ученые обнаружили утечку метана с морского дна Антарктики Первая активная утечка парникового газа метана с морского дна в Антарктике обнаружена учеными, 22 июля сообщает газета Guardian.

Политика Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом. 7