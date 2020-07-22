с чего всё началось

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Армия и оружие Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР Военные эксперты утверждают, что первыми это оборудование получат истребители пятого поколения Су-57, а позже - американские F-35 и китайские J-20.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,5K

Путешествия Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Схема получения Согласно подготовленной Ростуризма программе стимулирования внутреннего туризма, презентация которой есть у "Интерфакса", путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. 1,8K

Футбол «В Чехии стало другое отношение». Комличенко рассказал, как изменил свою карьеру Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о том, что он изменил в своей подготовке после переезда в чешский чемпионат.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Общество Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». 176

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 671

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе. 245

Наука Чаще всего коронавирус передается аэрозольным путем Американские ученые по результатам исследований сделали вывод, что в большинстве случаев возбудитель заболевания Covid-19 передается от одного человека к другому аэрозольным путем. 6

Происшествия Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 7

Музыка Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.

Происшествия Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию Защита россиянина Александра Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию, заявила РИА Новости его адвокат Ариан Зимра, комментируя ходатайство прокуратуры Парижа передать его дело в суд.