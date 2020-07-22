Коронавирус
РБКМурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. По его словам, после клинических испытаний все добровольцы, которые участвовали в них, получили иммунитет от коронавируса.
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с чего всё началось
Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на [некоторых] условиях, — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».News.ru07:26
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