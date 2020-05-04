с чего всё началось

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, что выход на плато не означает сиюминутной отмены всех ограничений.

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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