Коронавирус
Газета.RuМурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, что выход на плато не означает сиюминутной отмены всех ограничений.
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с чего всё началось
"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".РИА Новостивчера в 12:36
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В Минздраве заявили, что часть мер против COVID-19 сохранится до появления вакцины
Интерфаксвчера в 12:38
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