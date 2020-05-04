Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, что выход на плато не означает сиюминутной отмены всех ограничений.
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с чего всё началось
"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24
".
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Мурашко об ограничительных мерах, возможности второй волны и тест-системах

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Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Известиявчера в 19:59

Глава Минздрава заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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Минздрав: часть ограничительных мер в РФ сохранится до появления вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 13:13

В Минздраве заявили, что часть мер против COVID-19 сохранится до появления вакцины

Интерфаксвчера в 12:38

Мурашко заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

РИА Новостивчера в 12:36
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы

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Религия

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Политика

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Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Политика

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В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса

В Калининградской области 100 врачей и 250 среднего медицинского персонала отказались от работы из-за коронавируса в самом начале пандемии.
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Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем

Эксперты китайского издания «Sohu» считают, что после ввода в эксплуатацию нового российского атомного авианосца «Москва» он сможет бросить вызов американскому флоту.
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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
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Отечественная гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
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Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
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