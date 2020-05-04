Коронавирус
Газета.RuМурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, что выход на плато не означает сиюминутной отмены всех ограничений.
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с чего всё началось
"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".РИА Новостивчера в 12:36
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В Минздраве заявили, что часть мер против COVID-19 сохранится до появления вакцины
Интерфаксвчера в 12:38
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Business Today, впервые за всю историю в Индии за целый месяц не было продано ни одного легкового автомобиля.
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
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Брянские новости 03:52
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Общество
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Освободившиеся койки отдадут больным онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.
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Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
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Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
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