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РБК
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14
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RT на русском

Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русском04:17
Телеканал 360°

Мурашко рассказал, какие недомогания могут быть после вакцины «Спутник V»

Телеканал 360°03:28
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

РБК03:31
Lenta.ru

Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев

Lenta.ru03:52
Известия

Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Известия03:21
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

ТАСС03:14
РИА Новости

Мурашко сообщил о жалобах у привитых от COVID-19 добровольцев

РИА Новости03:10

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

«По информации регионального Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний на прошедшей неделе увеличилось на 21% и 7,4% соответственно», — сообщает региональное правительство.
РегионСамара.ру23:15
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