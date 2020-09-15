Коронавирус

РБКРБКМурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14

Подробнее о событии

Мурашко рассказал, какие недомогания могут быть после вакцины «Спутник V»

Телеканал 360°03:28

Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев

Lenta.ru03:52

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

РБК03:31

Мурашко рассказал о ходе пострегистрационных испытаний и производства «Спутника V»

RT на русском07:10

Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Известия03:21

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

ТАСС03:14

Мурашко рассказал о жалобах привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

РИА Новости03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7411 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

После разгерметизации газопровода под Киевом возбудили уголовное дело

Сотрудники Национальной полиции Украины возбудили уголовное дело и начали расследование обстоятельств разгерметизация магистрального газопровода под Киевом.
ТАСС 05:30
6
Общество

Российские школьники напишут всероссийские проверочные работы

Около 6 млн российских школьников напишут Всероссийские проверочные работы.
SM News вчера в 20:30
9
Общество

Назван новый адвокат Михаила Ефремова

Назван новый адвокат актера Михаила Ефремова, сообщает сайт mk.ru. Им станет юрист Роман Филиппов.
Газета.Ru 09:15
194
Армия и оружие

Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

REGNUM 08:14
29
Происшествия

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 10:06
17
Кино

В сериале «Сокол и зимний солдат» появился новый персонаж

Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта Рассела.
РИА Новости вчера в 20:17
12
Хоккей

Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Хоккеисты «Даллас Старз» одержали волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Кубка Стэнли.
Известия 00:49
Авто

Toyota RAV4 возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Деловое.ТВ 09:56
2
Политика

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

Напомним, что резерв из российских военнослужащих был сформирован по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Военное дело 05:18
178
Единоборства

Матч-реванш между Поветкиным и Уайтом пройдет 21 ноября

МК-Спорт 09:52
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет

С начала лета поклонники гадают, кто же стал новым избранником Екатерины Варнавы после расставания с бывшим возлюбленным.
Uznayvse.ru 04:40
5
Политика

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Ведомости 00:41
4,5K
Армия и оружие

Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru 09:57
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

RT на русском 04:49
4
Политика

Трамп предложил протестировать Байдена на наркотики

Американский лидер напомнил, что в ходе дебатов Байден, по его мнению, неожиданно стал выступать лучше.
BFM.ru 09:12
1
Политика

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ 09:19
495
Политика

Зеленский анонсировал следующий саммит «Нормандской четверки»

Следующий саммит глав России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» состоится после встречи политических советников.
Телеканал 360° 09:03
7
Происшествия

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Вести.Ru 08:16
40
Армия и оружие

Россия совершила крупнейшую атаку на террористов в Сирии

Россия совершила крупнейшую с марта атаку на террористов в Сирии.
Lenta.ru 08:03
13
Политика

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.
РБК 09:30
106
Общество

Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
2,6K
Политика

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru 07:45
284
Общество

ХМАО вошел в число регионов с высокими расходами на услуги ЖКХ

В Югре семья тратит на оплату ЖКХ более 10% бюджета, что составляет около 7 тысяч в денежном выражении.
Муксун.fm вчера в 17:03
824
Транспорт

Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения

Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
619
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась полностью обнаженной

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram.
РИА Новости вчера в 20:21
7
Шоу-бизнес

Похудевшая МакSим удалила все фотографии из Instagram

МакSим, похудевшая на 10 килограммов, удалила все старые фотографии из микроблога Instagram.
Дни24 01:30
8
Политика

МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, заявил МИД Украины.
Аргументы и Факты 08:29
88
Шоу-бизнес

Анна Семенович прокомментировала свой поцелуй с Дмитрием Губерниевым

Недавно в сеть попали фотографии, на которых запечатлен поцелуй Анны Семенович и Дмитрия Губерниевым.
Paparazzi.ru 05:07
31
Происшествия

Крымский мост в Москве поврежден проходившей баржей

Проходившая под Крымским мостом в центре Москвы баржа повредила один из его рельсов.
ТАСС 09:57
3
Шоу-бизнес

Обвиненная в краже любовница Тарзана боится за свою жизнь

Актриса Анастасия Шульженко, которую певица Наташа Королёва обвинила в краже денег и бриллиантов, пожаловалась, что боится за свою жизнь.
НТВ 06:12
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное