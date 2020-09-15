Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Смотрите также
Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»
Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах
ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
«Спартак» обратился в РФС по поводу судейства Карасева в игре с ЦСКА
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Решетова рассказала об отношениях с Тимати после разрыва
Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Стратегические бомбардировщики США В-52Н снова прошли возле Крыма
Роскосмос планирует отправить миссию на Венеру
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%
На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Семья Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Новую вакцину от коронавируса в России испытают на депутатах Госдумы
Попова анонсировала клинические испытания вакцины Центра Чумакова
Производство вакцины «Спутник V» в России идет по плану
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова
Роскосмос планирует отправить миссию на Венеру
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру
Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14
Подробнее о событии