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РБК
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14
Подробнее о событии
Известия

Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Известия03:21
Lenta.ru

Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев

Lenta.ru03:52
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

РБК03:31
Телеканал 360°

Мурашко рассказал, какие недомогания могут быть после вакцины «Спутник V»

Телеканал 360°03:28
RT на русском

Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русском04:17
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

ТАСС03:14
РИА Новости

Мурашко рассказал о жалобах участников испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новости03:10

Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах
НТВвчера в 08:11
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Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко

Москва, 15 сентября 2020, 13:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку.
REGNUM06:34
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Стратегические бомбардировщики США В-52Н снова прошли возле Крыма

Вашингтон, 14 сентября 2020, 18:19 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress прошли над Чёрным морем западнее Крыма, сообщают 14 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUMвчера в 11:19
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38
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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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