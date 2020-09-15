Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Слабость и температура: Мурашко рассказал о состоянии пациентов после прививки «Спутник V»

Комсомольская правда03:51
Газета.Ru

Мурашко рассказал о жалобах привитых от COVID-19 добровольцев

Газета.Ru03:11
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

РБК03:31
Известия

Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Известия03:21
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

ТАСС03:14
Фонтанка.Ру

«Спутник V» получили 300 добровольцев. Каждый седьмой пожаловался на недомогание

Фонтанка.Ру03:39
РИА Новости

К работе над вакциной «Спутник V» подключились три крупных производителя

РИА Новости03:50

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
ИА Красная Веснавчера в 10:55
1,1K

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
45

Самоходка «Мальва» сможет предотвратить тактический ядерный удар

Российское колесное самоходное оружие нового поколения «Мальва» способно поражать тактические средства ядерного нападения противника, о чем сообщается в материалах Центрального научно-исследовательского института «Буревестник».
Военное дело03:24
1

В России выявили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 73 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:51

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Внезапная болезнь россиянки в Турции обошлась в три миллиона рублей

В результате, как отметили в ERV, в сумме им пришлось потратить почти 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей), включая 26,7 тысячи долларов на перевозку туристки спецбортом и 13,2 тысячи долларов — на лечение.
Lenta.ru02:57
2

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
45

Минфин РФ предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

Минфин России внес в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, говорится в сообщении министерства.
РИА Новости02:48
6

Отменой визита Лаврова Россия послала верный и жесткий сигнал Германии

Москва, 15 сентября 2020, 10:51 — REGNUM Берлин целенаправленно и оголтело рвёт ткань германско-российских связей, и уговорами не поможешь, а вот жёсткие жесты — это именно то, что нужно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 сентября, комментируя сообщения об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Германию.
REGNUM03:51
982

В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Хамитов призывал людей избивать камнями и палками дезинфекторов, а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус.
РИА Новости02:59
5