В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Хамитов призывал людей избивать камнями и палками дезинфекторов, а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус.