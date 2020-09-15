Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
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Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру
Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14
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Слабость и температура: Мурашко рассказал о состоянии пациентов после прививки «Спутник V»
Комсомольская правда03:51