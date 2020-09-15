Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

Около 14% добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС03:14
Подробнее о событии
RT на русском

Мурашко рассказал о ходе пострегистрационных испытаний и производства «Спутника V»

RT на русском07:10
ТАСС

Каждый седьмой получивший вакцину «Спутник V» жалуется на слабость и температуру

ТАСС03:14
РБК

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

РБК03:31
Телеканал 360°

Мурашко рассказал, какие недомогания могут быть после вакцины «Спутник V»

Телеканал 360°03:28
Известия

Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев

Известия03:21
Lenta.ru

Минздрав рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев

Lenta.ru03:52
РИА Новости

Мурашко сообщил о жалобах участников испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новости03:10

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
ИА Красная Веснавчера в 10:55
1,1K

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
197

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
9

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
4

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
1,2K

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
1,2K