Коронавирус
РБКМурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве
Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что у населения «формируется популяционный иммунитет».
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Экономика
Ценам на домашний интернет в России предсказали рост
Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов.
Lenta.ru 20:03
Футбол
Два игрока «Атлетико» возглавили рейтинг игроков Ла Лиги с наибольшим ростом трансферной стоимости за сезон
Замкнул первую тройку форвард «Севильи» Лукас Окампос (+ 16,2). Топ-10 игроков Ла Лиги с наибольшим ростом трансферной стоимости за сезон-2019/20: 1. Маркос Льоренте, «Атлетико» (+ 21,6 млн фунтов).
Матч ТВ 20:31
Здоровье
Глава омского Роспотребнадзора не исключил ужесточения ограничений
Крига сообщил, что не исключает возвращения ограничительных мер из-за того, что омичи стали безответственно относиться к масочному режиму и социальной дистанции.
Город55.ру 23 июля в 07:49
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании.
Lenta.ru 20:48
Наука
Для лечения диабета создана искусственная поджелудочная железа
ToDay News Ufa 12:58
Происшествия
Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
Политика
Сколько на самом деле протестовало сегодня в Хабаровске?
В сегодняшнем митинге и шествии, по официальным данным мэрии Хабаровска, приняли участие 6,5 тыс. человек.
Rusvesna.su 15:00
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Общество
Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия вчера в 15:05
Политика
Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»
Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна 21:07
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Экономика
Набиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Космос
Ученые нашли неисчерпаемый источник воды и нефти
TV BRICS 03:00
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа вырастут на 9,13% выплаты для граждан, получающих накопительную пенсию.
Цензуры.Нет 11:51
Политика
Врио главы Хабаровского края уволил трех чиновников из команды Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осуществил серьезные перестановки в правительстве региона.
Дума ТВ вчера в 03:29
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке
Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
ТАСС 20:14
Футбол
«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru 12:15
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti подорожала до 1700 долларов
Дни24 23 июля в 11:12
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Политика
Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил усилить сотрудничество двух государств в космической отрасли.
Известия вчера в 20:08
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform вчера в 13:06