Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что у населения «формируется популяционный иммунитет».

Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве

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