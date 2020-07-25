Коронавирус

РБКРБКМурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве

Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что у населения «формируется популяционный иммунитет».
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Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве

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Мурашко рассказал об ослаблении коронавируса в Москве

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Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
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