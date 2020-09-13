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РБК
РБК

Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

В ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1». В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.В источнике
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Вечерняя Москва

Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом в России с отпусками

Вечерняя Москва22:21
РИА Новости

Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

РИА Новости19:39
ТАСС

Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов

ТАССвчера в 15:08
РБК

Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

РБК17:05
RT на русском

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 15:43
Газета.Ru

Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах

Газета.Ruвчера в 15:18
Вести.Ru

Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Вести.Ru18:04

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
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Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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В Находке пьяный водитель врезался в «скорую»

В Находке четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой помощи, которая от удара загорелась, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
РИА Новости22:01

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США.
Газета.Ru21:10
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Пилотный проект по управлению энергоспросом растет в объемах

Рост объема заявок в европейской части РФ объясняется снижением средневзвешенной цены предложения на 7%, до 325 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, но в Сибири стоимость услуг, наоборот, выросла на 3%, до 537 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.
Коммерсантъ18:37

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ruвчера в 05:47
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Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное деловчера в 03:21
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