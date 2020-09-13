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РБК
РБК

Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

В ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.В источнике
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Вечерняя Москва

Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом в России с отпусками

Вечерняя Москва22:21
РИА Новости

Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

РИА Новости19:39
Газета.Ru

Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах

Газета.Ruвчера в 15:18
РБК

Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

РБК17:05
RT на русском

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 15:43
Вести.Ru

Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Вести.Ru18:04
ТАСС

Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов

ТАССвчера в 15:08

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Чтобы снизить потребление соли на 20% следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
РИА Новости23:19
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