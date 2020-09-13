Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
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В ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.В источнике
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