Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками
Смотрите также
Певица Ольга Зарубина объявила об эмиграции в США
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
Сотрудник Александро-Невской лавры забрался с ножом на крышу монастыря
ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за коронавируса в Европе
Охлобыстин признал себя виновным в ситуации с Ефремовым
Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка
Глава штаба ВВС США Браун призвал готовиться к большой войне
5509 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России
«Ъ»: Минтранс подготовил проект изменений в ПДД
ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за коронавируса в Европе
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
Рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России связан с возвращением людей из отпусков, сообщили vesti.ru со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.В источнике
Подробнее о событии