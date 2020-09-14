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Ведомости
Ведомости

Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками

Рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России связан с возвращением людей из отпусков, сообщили vesti.ru со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.В источнике
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Коммерсантъ

В России зафиксировано максимальное число случаев заражения COVID-19 с 27 июля

Коммерсантъ04:53
Вечерняя Москва

Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом в России с отпусками

Вечерняя Москва22:21
РБК

Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

РБК17:05
Вести.Ru

Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Вести.Ru18:04
РИА Новости

Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19

РИА Новости19:39
RT на русском

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 15:43
ТАСС

Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов

ТАССвчера в 15:08

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово
Известиявчера в 11:14
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В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Zipline и Walmart запустят доставку дронами товаров для здоровья

Система Zipline позволяет осуществлять доставку по запросу менее чем за час; работая из магазина Walmart, может обслуживать радиус порядка 80 км. Ранее в этом году Zipline объявила о партнёрстве с больничной системой в Северной Каролине для бесконтактной доставки медицинских принадлежностей и средств индивидуальной защиты.
3DNews01:41

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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«Яндекс» поможет голосовому помощнику Huawei выучить русский

На минувшей неделе Huawei провела ежегодную конференцию для разработчиков, где не только объявила о готовящейся адаптации собственной операционной системы Harmony OS к смартфонам, но и пообещала "научить" голосовой помощник Celia новым языкам — итальянскому, немецкому, русскому и японскому.
Вести.Ru02:31