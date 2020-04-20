Коронавирус
REGNUMВ Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Оценить664
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество
Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний
Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Общество
Госдума приняла законопроект о единой базе данных о населении России
17 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».
ИА Красная Весна 20:48
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Авто
Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V
Автоновости дня вчера в 09:06
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен
Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
Здоровье
Карантин — понятие условное
В США ограничения вводятся на уровне штатов — и хотя меры различаются, в общем и целом о введении карантина в стране говорить можно.
BFM.ru 21:10
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Наука
1000-летнюю тайну редких синих чернил разгадали в Португалии
Из подробного описания растения исследователи выяснили, что единственным ингредиентом чернил была маленькая серебристо-зеленая трава Chrozophora tinctoria.
ИА Красная Весна 16:03
Общество
Работающим пенсионерам продлят больничные дистанционно
Электронный листок нетрудоспособности будет сформирован автоматически.
ГТРК Владимир 09:23
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Запланирован еще один эвакуационный рейс из Бангкока в Красноярск
Как сообщает в своем телеграм-канале Минкомсвязи РФ, очередной рейс до Красноярска из Таиланда запланирован на 23 апреля.
НГС24 20:25
Здоровье
Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН
Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН В Еврейской автономной области в исправительном учреждении управления ФСИН произошла вспышка заболевания коронавирусом, сообщается на сайте портале правительства региона.
Медиазона 13:11
Общество
Помещения филиала СВФУ в Нерюнгри использовались незаконно
Как установила прокуратура Нерюнгри, Техническим институтом на основании договора социального партнерства нежилое помещение было предоставлено в пользование ООО "Европа-Люкс".
SakhaNews 21:02
Гаджеты
На смартфонах Samsung появится бесплатный сервис TV Plus
Источник сообщает, что компания Samsung готовится к выводу своего потокового сервиса TV Plus на мобильные устройства.
iXBT.com 10:44
Энергетика
Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России
Как говорят специалисты – то есть вы и ваши коллеги, – пик заболеваемости ещё впереди.
ТВ Центр 10:58