Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать726

Подробнее о событии

Мурашко: главное - вовремя обратиться к врачу

Вести.Ru15:32

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Газета.Ru12:24

Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в РФ снизятся к лету

ТАСС10:09

Минздрав выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 к лету

Известия10:30

Глава Минздрава выразил надежду на начало спада эпидемии COVID к лету

РБК10:11

Минздрав надеется на спад эпидемии коронавируса в России к лету

РИА Новости10:57

Глава Минздрава: «Надеемся, что к лету ситуация с коронавирусом начнет спадать»

НГС10:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Общество

Госдума приняла законопроект о единой базе данных о населении России

17 апреля Госдума во втором чтении приняла законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».
ИА Красная Весна 20:48
107
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
8
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,6K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
690
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,6K
Авто

Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

Автоновости дня вчера в 09:06
12
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
3,1K
Энергетика

Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
1,4K
Здоровье

Карантин — понятие условное

В США ограничения вводятся на уровне штатов — и хотя меры различаются, в общем и целом о введении карантина в стране говорить можно.
BFM.ru 21:10
Космос

SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля

Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
1
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Игры

Началась разработка новой части игры GTA

По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
4
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
2,2K
Наука

1000-летнюю тайну редких синих чернил разгадали в Португалии

Из подробного описания растения исследователи выяснили, что единственным ингредиентом чернил была маленькая серебристо-зеленая трава Chrozophora tinctoria.
ИА Красная Весна 16:03
Общество

Работающим пенсионерам продлят больничные дистанционно

Электронный листок нетрудоспособности будет сформирован автоматически.
ГТРК Владимир 09:23
1
Общество

Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
721
Энергетика

Цена нефти WTI стала отрицательной

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
88
Шоу-бизнес

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»

Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
11
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
421
Общество

Запланирован еще один эвакуационный рейс из Бангкока в Красноярск

Как сообщает в своем телеграм-канале Минкомсвязи РФ, очередной рейс до Красноярска из Таиланда запланирован на 23 апреля.
НГС24 20:25
1
Здоровье

Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН

Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН В Еврейской автономной области в исправительном учреждении управления ФСИН произошла вспышка заболевания коронавирусом, сообщается на сайте портале правительства региона.
Медиазона 13:11
Общество

Помещения филиала СВФУ в Нерюнгри использовались незаконно

Как установила прокуратура Нерюнгри, Техническим институтом на основании договора социального партнерства нежилое помещение было предоставлено в пользование ООО "Европа-Люкс".
SakhaNews 21:02
Гаджеты

На смартфонах Samsung появится бесплатный сервис TV Plus

Источник сообщает, что компания Samsung готовится к выводу своего потокового сервиса TV Plus на мобильные устройства.
iXBT.com 10:44
1
Энергетика

Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
17
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,7K
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1,1K
Здоровье

Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России

Как говорят специалисты – то есть вы и ваши коллеги, – пик заболеваемости ещё впереди.
ТВ Центр 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное