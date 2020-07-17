Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями

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