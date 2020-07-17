Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, накладываются определённые обязательства по тестированию и использованию мер дистанцирования.

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

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