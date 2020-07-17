Коронавирус
RT на русскомМурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, накладываются определённые обязательства по тестированию и использованию мер дистанцирования.
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Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами
Комсомольская правда08:02
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
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СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
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Помпео анонсировал новые санкции против «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил строящийся газопровод «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока – 2» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к так называемому закону CAATSA о противодействии России через санкции.
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Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
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Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
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РЖД запустили скоростные «Ласточки» между Москвой и Костромой
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В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
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Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
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Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
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Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
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Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
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