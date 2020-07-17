Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, накладываются определённые обязательства по тестированию и использованию мер дистанцирования.
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Глава Минздрава выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
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Crew Dragon покинет МКС 1 августа

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