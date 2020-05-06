Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию

ТАСС08:51

Глава Минздрава: мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Вести.Ru09:16

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Интерфакс09:01

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

РИА Новости08:59

Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

РБК09:51

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

RT на русском08:48

Мурашко рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в России

Известия08:46
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
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Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции

По словам Владимира Путина, необязательно спешить с отменой ограничений, но планы по регионам должны быть оперативно подготовлены.
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Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
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В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
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Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

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Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса

AstroNews.ru 07:28
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Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

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Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
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Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia 04 мая в 13:36
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 03 мая в 18:43
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Общество

Обязательный масочный режим ввели в Брянской области

"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
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Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru 09:52
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor 11:20
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Общество

Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области

Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
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Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
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Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
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Квят рассказал, как его увольняли из «Торо Россо»

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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр

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Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius

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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
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Общество

В России зарегистрировано 1,2 млн безработных

Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
ТАСС 08:38
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Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус

Во время проверки у солиста и родственников не обнаружили COVID-19. Киркоров не сообщил, почему тестирование прошла вся семья.
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