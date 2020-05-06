Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

РБК09:51

Глава Минздрава: мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Вести.Ru09:16

Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию

ТАСС08:51

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Интерфакс09:01

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

РИА Новости08:59

Минздрав: мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Коммерсантъ09:03

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

RT на русском08:48
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Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ 08:39
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Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
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Футбол

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович говорил, что ненавидит четырех игроков. Один из них Кавани»

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани вспомнил о своем разговоре со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, когда тот выступал за американский клуб.
Sport24.ru 16:07
Политика

В Евросоюзе озабочены ростом влияния России и Китая на Балканах

В Евросоюзе озабочены ростом влияния России и Китая на Балканах ЕС теряет влияние на Балканах.
Экспресс газета 02:00
1
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН 04:28
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Армия и оружие

Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

ФАН 08:50
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Игры

Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 вчера в 03:52
4
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Происшествия

Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу

Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
36
Общество

Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина

Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
47
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
4
Футбол

Экс-игрок «Ахмата» Жаба мог умереть из-за проблем после операции

Спорт-Экспресс 18:45
Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Piter.tv 05:23
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Авто

Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США

Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань вчера в 14:42
1
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Армия и оружие

Турция завербовала 11 тысяч боевиков для войны в Ливии

REGNUM 06:44
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Армия и оружие

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета 06:25
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
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Шоу-бизнес

Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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