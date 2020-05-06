Коронавирус
РИА НовостиМурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере
Родной город 09:31
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
Напомним, 30 апреля московские полицейские во время патрулирования с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции остановили Махмуджана Матмусаева для проверки документов.
Коммерсантъ 11:09
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Политика
О состоянии Мишустина рассказал Путин
Зараженный коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки российской экономики и социальной сферы.
Live24 09:16
Политика
МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией
Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции
Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24».
Общественное телевидение России 14:47
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Инфекционист предсказал новый всплеск коронавируса в России
Сотрудник кафедры инфекционных болезней у детей Российского медуниверситета имени Пирогова Иван Коновалов предсказал России новый всплеск заболеваемости коронавируса, сообщают "Известия".
ProstoProSport 10:45
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Финансы
Курсы валют на сегодня, 6 мая 2020 года
Курсы валют сегодня 06.05.2020 Центробанк РФ составляют: Евро Курс доллара на сегодня, 06.05.2020 по данным Центрального банка России составляет 72.73 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:24
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика
Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна
С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Самарской области
В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09