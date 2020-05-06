Коронавирус
РИА НовостиМурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Общество
Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели
Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон
Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.
Юфсбет 15:55
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Общество
В Минпромторге рассказали о запасах масок в России
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в РФ нет дефицита масок и антисептиков.
Lenta.ru 16:49
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Общество
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Lenta.ru 16:12
Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
Хайтек+ 12:38
Футбол
«Манчестер Сити» отверг первое предложение «Баварии» по Сане
Манчестер, Великобритания, 6 мая 2020, 23:22 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» отвергло первое предложение «Баварии» по трансферу 24-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане.
REGNUM 16:22
Энергетика
Силуанов отказался называть экономическую ситуацию в стране кризисом
Министр финансов Антон Силуанов отказался характеризовать состояние российской экономики как кризис, передают «Ведомости».
Медиазона вчера в 18:34
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Футбол
ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»
ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru 07:56
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии. Об этом сообщили представители Главного штаба сил обороны Эстонии.
Piter.tv 06:40
Игры
Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium
SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
Экономика
ЦБ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам года на уровне 5-6% ВВП
Дефицит российского бюджета по итогам 2020 года может составить 5-6% ВВП, а годовая инфляция - 3,8-4,8%, передает ТАСС, ссылаясь на доклад Банка России.
Аргументы и Факты 16:31
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Разведки Австралии и Британии отказались от обвинений в адрес Китая
Раньше сообщалось, что спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Фигурное катание
Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение об академии Евгения Плющенко, где решила продолжить тренировки Александра Трусова.
Чемпионат 16:15
Общество
В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 14:35
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31