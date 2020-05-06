Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

РБК09:51

Мурашко рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в России

Известия08:46

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Интерфакс09:01

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

РИА Новости08:59

Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию

ТАСС08:51

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

RT на русском08:48

Глава Минздрава: мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Вести.Ru09:16
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
575
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Общество

ЕГЭ вписывается в летнее расписание

ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM 04:16
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Футбол

Футболисты «Барселоны» прошли тестирование на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб каталонской «Барселоны» в среду посетили клубную базу для прохождения медицинских тестов на коронавирус.
Матч ТВ 11:21
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы

После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Здоровье

Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»

Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
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Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
2
Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
22
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Происшествия

У туристов, прилетевших в Ростов из Таиланда, нашли коронавирус

161.ru 05:08
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Шоу-бизнес

Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену

KP.RU напоминает, что в 2017 году актер сломал нос своей очередной жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя.
Российская газета 07:31
Общество

Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области

Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
9
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
36
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
354
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,6K
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
27
Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
2K
Хоккей

«Ак Барс» объявил о переходе Бурмистрова

Реальное время 05:55
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
18
Общество

Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии

Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
3
Общество

Голландские тесты на коронавирус, заказанные мэрией Москвы, оказались китайскими

Тесты на антитела к коронавирусу, которые в конце апреля закупили в правительстве столицы, оказались не голландскими, как анонсировалось, а китайскими.
ИА Московский регион 07:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
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