Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану
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Три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины от коронавируса "Спутник V", наработка идет по плану. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
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Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану
Будущее России. Национальные проекты03:20