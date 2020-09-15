Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Три крупных предприятия в России занимаются промышленным производством вакцины от коронавируса "Спутник V", наработка идет по плану. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Мурашко о сроках поставок вакцины «Спутник V» в больших объёмах

RT на русском04:25
iReactor

Глава Минздрава заявил о плановом производстве вакцины «Спутник V»

iReactor04:24
Народные новости

Мурашко оценил процесс производства вакцины «Спутник V»

Народные новости03:08
Будущее России. Национальные проекты

Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Будущее России. Национальные проекты03:20
Евразия Daily

Мурашко: Производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Евразия Daily03:20
Экономика сегодня

Мурашко заявил о плановом производстве вакцины «Спутник V»

Экономика сегодня03:11
РИА Новости

К работе над вакциной «Спутник V» подключились три крупных производителя

РИА Новости03:50

В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

Вашингтон, 15 сентября 2020, 15:18 — REGNUM В Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку (НАТО) направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»
REGNUM08:18

Экс-супруг Волочковой женится на телеведущей

Анастасия говорила, что экс-супруг должен ей миллионы рублей, а вместо того, чтобы вернуть долг и перестать враждовать, он все только обещает вернуть деньги, и при этом тратит их на свою новую избранницу, давая понять таким образом, что обманывает Волочкову.
RuNews24.ru06:56
20

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
4

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
4

Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Известия00:36
2

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известия08:34
4

В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени.
ТАСС07:49

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
4,2K

NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
9