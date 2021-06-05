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Мурашко заявил, что ряд регионов в России близки к победе над COVID-19

Некоторые российские регионы приблизились к победе над коронавирусной инфекцией COVID-19, однако необходимо продолжать наращивать число вакцинированных жителей, отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
RT на русском
«Поэтому нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — предупредил глава ведомства.
Авторадио
По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.
РИА Новости
Третьей волны коронавируса в стране не будет, уточнил глава министерства.
Телеканал 360°

С чего всё началось

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости23:08

Подробнее о событии

Глава Минздрава заявил о близости ряда регионов к победе над COVID-19

РБК01:49

Мурашко заявил о близости некоторых регионов России к победе над COVID

Взгляд.ру01:41

Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом

РИА Новости23:08

Мурашко рассказал о близких к победе над COVID-19 регионах РФ

Известия00:13

Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов России

Lenta.ru00:04

В Минздраве заявили, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19

Национальная служба новостей23:14

Мурашко заявил, что ряд регионов в России близки к победе над COVID-19

RT на русском01:10
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ТАССвчера в 10:42