Мурашко заявил, что ряд регионов в России близки к победе над COVID-19
Некоторые российские регионы приблизились к победе над коронавирусной инфекцией COVID-19, однако необходимо продолжать наращивать число вакцинированных жителей, отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Поэтому нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — предупредил глава ведомства.
По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.
С чего всё началось
Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом
Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом, заявил РИА Новости в интервью на площадке ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости23:08
В Минздраве заявили, что ряд регионов России близки к победе над COVID-19
Национальная служба новостей23:14