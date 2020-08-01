Коронавирус
АБНМинздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России
Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России сделают бесплатной. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, Минздрав планирует, что вакцинация от коронавируса полностью покроется из бюджетных денег.
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Ранее Мурашко рассказал, что с 10 августа в регионы начнут поставлять вакцины, большинство людей смогут сделать прививку уже в октябре.РИА Новости11:38
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Глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
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