Ранее Мурашко рассказал, что с 10 августа в регионы начнут поставлять вакцины, большинство людей смогут сделать прививку уже в октябре.

с чего всё началось

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России сделают бесплатной. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, Минздрав планирует, что вакцинация от коронавируса полностью покроется из бюджетных денег.

Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России

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