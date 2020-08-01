Коронавирус

АБНАБНМинздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России сделают бесплатной. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, Минздрав планирует, что вакцинация от коронавируса полностью покроется из бюджетных денег.
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с чего всё началось

Мурашко заявил о бесплатной вакцинации от коронавируса

Ранее Мурашко рассказал, что с 10 августа в регионы начнут поставлять вакцины, большинство людей смогут сделать прививку уже в октябре.
РИА Новости11:38

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Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Известия10:26

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Газета.Ru10:34

Глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Комсомольская правда10:33

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском10:31

Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

Lenta.ru10:29

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБК10:42

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАСС10:24
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