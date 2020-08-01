Коронавирус
ТАССВ Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.
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Происшествия
На Кубани подтвердилось 99 случаев коронавируса за сутки
На 1 августа в Краснодарском крае у 8 365 человек выявлен коронавирус, показатель заболеваемости COVID-19 — 147,4 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 05:14
Футбол
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn 15:50
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасных проявлениях храпа
Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях.
Lenta.ru 15:52
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» Панарин отдал голевой пас в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news вчера в 09:28
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru вчера в 06:53
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru 13:12
Политика
В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны
Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
Футбол
«Интер» победил «Аталанту» в борьбе за второе место в серии А
Команды разыгрывали второе место в турнирной таблице серии А. Миланцы одержали победу со счетом 2:0. Набрав 82 очка, «нерадзурри» сохранили второе место.
Спорт-Экспресс 16:43
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
Трамп указал на растущий разрыв доходов граждан США и миллиардеров
Необходимость быстрого решения проблемы растущего разрыва в доходах американских граждан обозначил президент США Дональд Трамп, 1 августа он сообщил об этом на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:25
Авто
Китайская компания Kandi предложит самый дешевый электромобиль в США
Напомним, ранее блогеры из канала Jalopnik заказали из Китая самый дешевый электромобиль в мире — модель Changli, цена которой составляет $930 (порядка 69 тысяч рублей), а с учетом транспортировки, «растаможки» и аккумуляторов автомобиль вышел в $3000 (180 тысяч рублей).
ИА Красная Весна вчера в 16:02
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Происшествия
Автомобиль сбил двух пешеходов на юге Москвы
Автомобиль наехал на группу пешеходов на юге столицы, в районе пересечения 5-го Донского проезда и Третьего транспортного кольца.
ТАСС 16:17
Происшествия
В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов
Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС РФ.
РИА Новости 16:18
Общество
Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.
РИА Новости 16:04
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Футбол
Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ
Sports.ru 11:28
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 30 июля в 18:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Газете.ру» рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова.
Lenta.ru 15:45
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Наука
Центр «Сириус» получил грант на исследование коронавируса
Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" в Сочи получил грант на исследование патогенеза COVID-19.
Российская газета вчера в 07:43