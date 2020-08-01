Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Происшествия На Кубани подтвердилось 99 случаев коронавируса за сутки На 1 августа в Краснодарском крае у 8 365 человек выявлен коронавирус, показатель заболеваемости COVID-19 — 147,4 на 100 тысяч населения. 981

Футбол Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.

Здоровье Доктор Мясников рассказал об опасных проявлениях храпа Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях.

Политика Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. 571

Экономика Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. 178

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 723

Политика В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. 25

Футбол «Интер» победил «Аталанту» в борьбе за второе место в серии А Команды разыгрывали второе место в турнирной таблице серии А. Миланцы одержали победу со счетом 2:0. Набрав 82 очка, «нерадзурри» сохранили второе место.

Общество В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости". 550

Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. 154

Общество Трамп указал на растущий разрыв доходов граждан США и миллиардеров Необходимость быстрого решения проблемы растущего разрыва в доходах американских граждан обозначил президент США Дональд Трамп, 1 августа он сообщил об этом на своей странице в Twitter. 1

Авто Китайская компания Kandi предложит самый дешевый электромобиль в США Напомним, ранее блогеры из канала Jalopnik заказали из Китая самый дешевый электромобиль в мире — модель Changli, цена которой составляет $930 (порядка 69 тысяч рублей), а с учетом транспортировки, «растаможки» и аккумуляторов автомобиль вышел в $3000 (180 тысяч рублей).

Происшествия Автомобиль сбил двух пешеходов на юге Москвы Автомобиль наехал на группу пешеходов на юге столицы, в районе пересечения 5-го Донского проезда и Третьего транспортного кольца. 5

Происшествия В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС РФ. 4

Общество Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа. 2

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Газете.ру» рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова. 101