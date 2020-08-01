Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре. Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

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