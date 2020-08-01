Коронавирус
RT на русскомМурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре. Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.
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Политика
WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России
В статье The Washington Post говорится, что разногласия между американским лидером и его администрацией в отношении России на самом деле маскируют отсутствие определенного подхода по отношению к Москве.
РБК 21:17
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Гаджеты
Huawei представила умные часы Huawei 4X с поддержкой NFC
Деловое.ТВ вчера в 04:13
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату парламента Британии.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Здоровье
Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий 11:38
Происшествия
Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.
РИА Новости 12:58
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Единоборства
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Общество
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости 14:01
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Великобритании
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании.
Общественная служба новостей 14:45
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Политика
Когда отпустят задержанных в Белоруссии россиян. Мнение политолога
Россиян, задержанных в Белоруссии, отпустят после выборов президента республики 9 августа.
URA.Ru 09:35
Происшествия
Двух участников акций в поддержку хабаровчан задержали в Екатеринбурге
По сообщениям местных СМИ, сотрудники полиции задержали двух участников мероприятия. Акция проходила сразу в нескольких точках города.
Уральский меридиан 07:10
Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал 12:16
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Авто
Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39
Авто
Aston Martin перенес старт продаж нового кроссовера DBX в России
Компания Aston Martin переносит сроки поставки в Россию своего нового кросса DBX на последние месяцы нынешнего года.
Picsnews.net 09:20
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Кино
«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов
Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 11:35
Музыка
Фанаты Адель не узнали певицу из-за резкого похудения
Московский Комсомолец 20:54
Политика
Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru вчера в 11:39
Кино
Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал»
Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал», закрытый из-за низких рейтингов.
Дни24 вчера в 10:37
Наука
Проблемы со слухом выявили у переболевших коронавирусом SARS-CoV-2
В результате исследования состояния 121 пациента, переболевшего коронавирусом, ученые Манчестерского университета пришли к выводу, что это заболевание может провоцировать проблемы со слухом.
Сайт интересных новостей 13:51
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
Общество
Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле
В последние три дня июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски.
РБК 19:36