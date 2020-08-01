Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре. Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.
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В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

РИА Новости15:40

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАСС10:24

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском10:31

Минздрав пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Национальная служба новостей10:41

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфакс10:30

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Известия10:26

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБК10:42
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Политика

WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России

В статье The Washington Post говорится, что разногласия между американским лидером и его администрацией в отношении России на самом деле маскируют отсутствие определенного подхода по отношению к Москве.
РБК 21:17
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Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
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Общество

В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком

РИА Новости 21:06
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Гаджеты

Huawei представила умные часы Huawei 4X с поддержкой NFC

Деловое.ТВ вчера в 04:13
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату парламента Британии.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Здоровье

Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка

Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий 11:38
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Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

REGNUM 11:04
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Происшествия

Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике

Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.
РИА Новости 12:58
Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
1
Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Единоборства

Олейник назвал причины поражения Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Общество

В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости 14:01
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Автоспорт

Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Великобритании

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании.
Общественная служба новостей 14:45
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Космос

Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
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Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Политика

Когда отпустят задержанных в Белоруссии россиян. Мнение политолога

Россиян, задержанных в Белоруссии, отпустят после выборов президента республики 9 августа.
URA.Ru 09:35
Происшествия

Двух участников акций в поддержку хабаровчан задержали в Екатеринбурге

По сообщениям местных СМИ, сотрудники полиции задержали двух участников мероприятия. Акция проходила сразу в нескольких точках города.
Уральский меридиан 07:10
60
Общество

В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России

Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал 12:16
21
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
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Авто

Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России

Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39
100
Авто

Aston Martin перенес старт продаж нового кроссовера DBX в России

Компания Aston Martin переносит сроки поставки в Россию своего нового кросса DBX на последние месяцы нынешнего года.
Picsnews.net 09:20
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Кино

«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов

Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 11:35
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Музыка

Фанаты Адель не узнали певицу из-за резкого похудения

Московский Комсомолец 20:54
Политика

Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Кино

Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал»

Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал», закрытый из-за низких рейтингов.
Дни24 вчера в 10:37
Наука

Проблемы со слухом выявили у переболевших коронавирусом SARS-CoV-2

В результате исследования состояния 121 пациента, переболевшего коронавирусом, ученые Манчестерского университета пришли к выводу, что это заболевание может провоцировать проблемы со слухом.
Сайт интересных новостей 13:51
12
Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
12
Общество

Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле

В последние три дня июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски.
РБК 19:36
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