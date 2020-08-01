Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре. Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.
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В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

РИА Новости15:40

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАСС10:24

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Известия10:26

Минздрав пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Национальная служба новостей10:41

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфакс10:30

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБК10:42

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском10:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Авто

Новая роботизированная ячейка ABB позволяет проводить контроль качества в десять раз быстрее

Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее.
ADVIS.ru вчера в 01:45
Политика

WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России

В апреле Трамп заявил, что у России и США сложились «очень хорошие отношения».
РБК 21:17
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Гаджеты

Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов

Picsnews.net 11:57
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Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 30 июля в 12:29
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Общество

Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили

Охранника, который напал на отдыхающую на пляже семью и прогнал ее нагайкой, уволили из санатория «Форос».
Известия 21:28
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК 22:19
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Общество

В США провели ДНК-исследование о рабстве

Американские ученые провели ДНК-исследование, чтобы узнать, из какой страны было вывезено большинство рабов, чьи потомки сейчас живут на территории США.
Lenta.ru 22:18
Здоровье

Диетолог сообщила о пользе мяса и рыбы в рационе питания

ToDay News Ufa 13:49
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 21:40
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Общество

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
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Здоровье

105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 30 июля в 01:34
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
2,4K
Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
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Авто

BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
Car.ru вчера в 06:02
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
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Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
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Политика

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия 19:35
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак

В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru вчера в 06:18
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Футбол

Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ

Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:26
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Киберспорт

В Grounded сыграли более миллиона человек за два дня после релиза

За два дня после релиза ранней версии Grounded ее запустили более миллиона человек.
CyberSport.ru вчера в 16:43
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Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

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В Охотском море с терпящего бедствие судна были спасены семеро рыбаков

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Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Футбол

ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
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