Мурашко добавил, что ведомство планирует проводить вакцинацию населения поэтапно, по нарастающей. Сначала вакцину будут давать медицинским работникам и тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».

Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России

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