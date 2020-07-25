Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России

Мурашко добавил, что ведомство планирует проводить вакцинацию населения поэтапно, по нарастающей. Сначала вакцину будут давать медицинским работникам и тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».
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Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфакс14:13

Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

RT на русском14:08

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной

Газета.Ru13:55

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

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Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

РИА Новости13:55

Мурашко рассказал, можно ли отказаться от вакцинации коронавируса

Комсомольская правда14:03

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

ТАСС13:53
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В результате были ранены двое военнослужащих.
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Встреча пройдет 7 августа в Москве на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

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Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Полиция задержала в Москве за драки на межнациональной почве более 30 человек за два дня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

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Финансы

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Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям

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Происшествия

На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом

92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
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