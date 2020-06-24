Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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Мурашко: заболеваемость COVID-19 в России идёт на убыль

RT на русском06:22

Мурашко сообщил о росте иммунитета к COVID-19 в Москве

Коммерсантъ06:19

Мурашко оценил возможность всплеска заболеваемости COVID-19

Газета.Ru06:01

Мурашко: Всплеск заражения коронавирусом в России уже идёт на убыль

Life.ru06:08

В Минздраве России отметили, что заболеваемость COVID-19 в стране идет на убыль

Интерфакс05:45

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

ТАСС05:41

Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

РИА Новости05:51
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

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Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
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Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев

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Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Где выявлен коронавирус в Самарской области на 23 июня

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Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
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В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
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После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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