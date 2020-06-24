Коронавирус

ТАССТАССМурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости происходит в первую очередь в Москве.
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Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности. "Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
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