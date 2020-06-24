Коронавирус
ТАССМурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности. "Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
Читать в источнике
Оценить340
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Путин вручил государственные премии в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Авто
Калининградский «Автотор» инвестирует по СПИК более 20 млрд рублей
Более 20 млрд рублей составит общий объем инвестиций калининградского автохолдинга «Автотор» по специнвестконтракту (СПИК), сообщил председатель совета директоров Валерий Горбунов в опубликованном 24 июня обращении.
ИА Красная Весна 09:22
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн
Чемпионат вчера в 11:21
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 22 июня в 12:36
Спорт
WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ
Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Гоча Гогричиани перешел в ЦСКА
Полузащитник молодежки ФК «Ростов» Гоча Гогричиани подписал контракт с московским клубом ЦСКА, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:47
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Единоборства
Порье хочет провести реванш с Гэтжи
Напомним, первый поединок бойцы провели в апреле 2018 года, Порье нокаутировал Гэтжи.
Матч ТВ 02:45
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Общество
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Технологии
Microsoft закроет стриминговую платформу Mixer
Компания Microsoft закроет стриминговую платформу Mixer по причине низкого числа пользователей.
UfaTime.ru 22 июня в 16:41