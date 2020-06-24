Коронавирус

ТАССТАССМурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности. "Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
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Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Газета.Ru08:52

Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

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Мурашко сообщил о росте иммунитета к COVID-19 в Москве

Коммерсантъ06:19

Мурашко: Всплеск заражения коронавирусом в России уже идёт на убыль

Life.ru06:08

В Минздраве России отметили, что заболеваемость COVID-19 в стране идет на убыль

Интерфакс05:45

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

ТАСС05:41

В Минздраве рассказали об идущем на спад всплеске пандемии коронавируса

Lenta.ru06:23
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
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Путин оценил парад Победы жестом

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Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
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Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

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