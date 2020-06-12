с чего всё началось

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

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Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1,7K