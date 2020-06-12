Коронавирус
ТАССМурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
"Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".РИА Новости11:09
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