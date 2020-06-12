с чего всё началось

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.

Происшествия Полицейским штата Айова запретили удушающие приемы Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.

Спорт ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012 Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Игры Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 2

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ. 50

Гаджеты Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. 16

Экономика Копим на отпуск: сколько денег понадобится на летний отдых в этом году С начала лета желание отдохнуть и сменить обстановку у россиян победило коронавирусные страхи – многие начали интересоваться ценами на туры и билеты.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 303

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Шоу-бизнес Дочь Ефремова обругала матом Малахова После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов». 158

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Общество Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 71

Политика Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей Президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя в целом использование полицейскими удушающих захватов наподобие того, что применили сотрудники органов при задержании темнокожего Джорджа Флойда, стоит запретить, иногда оно может быть вполне оправданным.