Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

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