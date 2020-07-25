Коронавирус
РИА НовостиМурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что интерес населения очень высокий", — отметил он. По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно.
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Наука
К возрастной потере слуха приводит гибель волосковых клеток
Оказалось, что дело в гибели волосковых клеток. И, согласно исследованиям, это потерю слуха можно предотвратить.
ToDay News Ufa 22 июля в 02:45
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Общество
Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань
Курорты Краснодарского края и Республики Крым с начала 2020 года посетили более четырех миллионов туристов, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
ТК Звезда 14:25
Футбол
Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь
«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спорт вчера в 15:13
Политика
Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил усилить сотрудничество двух государств в космической отрасли.
Известия вчера в 20:08
Здоровье
Университет Хопкинса обновил данные по Covid-19 в мире
К настоящему моменту в мире зафиксировали более 15 млн случаев заболевания коронавирусом.
Общественная служба новостей 22 июля в 23:52
Общество
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Игры
В PS Store стал доступен предзаказ Mafia: Definitive Edition
В PlayStation Store открылись предзаказы Mafia: Definitive Edition. В российской версии цифрового магазина ремейк стоит ₽2 599.
CyberSport.ru 22 июля в 16:37
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i.
Новые автомобили вчера в 11:10
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%.
Astera 08:12
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
Авто
Tesla планирует обновить Model S и Model X
Компания Tesla вознамерилась обновить Model S и Model X и даже строит новую производственную линию для их выпуска.
Picsnews.net 22 июля в 13:16
Армия и оружие
Сирия новости 25 июля 19.30: в Идлибе арестована «спящая ячейка» ИГ*, в Ракке курдские боевики застрелили гражданского
ФАН 12:30
Игры
Показан геймплей Halo Infinite и других игр для Xbox Series X
Вести.Ru 23 июля в 15:10
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru 14:30
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России
В России в реанимационных отделениях находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 17:24
Кино
22 фильма представлено на суд жюри «Горький fest»
Время Н 23 июля в 09:45
Происшествия
В «Царском Селе» ребенок уронил бронзовый бюст XVIII века
АиФ Санкт-Петербург 23 июля в 13:37
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47