Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
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с чего всё началось

В России еще 10 699 зараженных коронавирусом. 98 человек умерли за последние сутки

За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.
Екатеринбург Онлайн03:30

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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

РБК16:13

В России продолжается подъем заболеваемости коронавирусом

Эхо Москвы14:02

Мурашко сообщил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции

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Минздрав отметил рост заболеваемости COVID-19 в России

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Министр здравоохранения РФ сообщил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавируса

Екатеринбург Онлайн14:08

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Коммерсантъ15:05

Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом

РИА Новости14:19
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Единоборства

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Российская газета 14:07
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Общество

Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости 21:51
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Общество

Во Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли

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Общество

Учредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом

Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
Российская газета 22:04
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
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Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.
Коммерсантъ 12:35
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Игры

Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X

Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 10:50
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Общество

Эксперт назвала сферы, где вырастет зарплата после снятия карантина

Зарплаты после снятия ограничений по коронавирусу вырастут в IT-сфере.
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На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Происшествия

Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена

«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
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Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
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Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»

Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:21
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru 10:23
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Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 05:25
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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США назвали условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
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Происшествия

В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

Девятилетнего мальчика, пропавшего в Башкирии в апреле, нашли мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
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На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

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В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов

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Пушков ответил Вашингтону на слова о победе США над фашизмом

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются единственными победителями нацизма.
URA.Ru 21:59
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Происшествия

Подозреваемых в поджоге дома с двумя погибшими задержали в Иркутске

В Иркутске по подозрению в поджоге дома задержаны 21-летняя студентка вуза и ее 18-летний знакомый.
Известия 14:03
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Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза 06:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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