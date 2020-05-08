Коронавирус

РБКРБКМурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
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с чего всё началось

В России еще 10 699 зараженных коронавирусом. 98 человек умерли за последние сутки

За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.
Екатеринбург Онлайн03:30

Подробнее о событии

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

РБК16:13

Мурашко сообщил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции

ТАСС14:20

Министр здравоохранения РФ сообщил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавируса

Екатеринбург Онлайн14:08

Минздрав отметил рост заболеваемости COVID-19 в России

Известия14:10

Глава Минздрава: В России идет подъем заболеваемости коронавирусом. Маски необходимы для ослабления ограничений

Фонтанка.Ру14:12

В России продолжается подъем заболеваемости коронавирусом

Эхо Москвы14:02

Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом

РИА Новости14:19
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Футбол

Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший

Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 17:55
Общество

Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:26
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Космос

Таинственная радиовспышка впервые произошла в нашей галактике

Вести.Ru 06 мая в 05:14
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости 14:07
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Экономика

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 10:47
Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Что происходит 02:50
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Наука

В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод

В Италии специалисты опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:49
4
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Общество

Прокуратура проверит информацию об условиях в госпитале в «Ленэкспо»

Прокуратура Петербурга начнёт проверку информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо».
Поребрик.Медиа 08:58
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Кино

Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью

После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».
Popcornnews.ru 08:20
1
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
240
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
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Происшествия

Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске

По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
АСТВ 09:13
Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии

Cyber.sports.ru вчера в 06:50
Политика

Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая

Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
НТВ 10:34
66
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
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Футбол

Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»

Soccer.ru 15:40
Шоу-бизнес

Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

FightTime.ru 15:56
Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
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Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:41
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Энергетика

Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 12:15
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Общество

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
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