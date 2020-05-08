За последние сутки в России зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались, такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии коронавирус выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.

с чего всё началось

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

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