с чего всё началось

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

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