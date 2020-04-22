Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил низкий уровень смертности от коронавируса в России, который ныне составляет менее одного процента. По состоянию на 22 апреля выявлено 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

с чего всё началось

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

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