Коронавирус
РИА НовостиМурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил низкий уровень смертности от коронавируса в России, который ныне составляет менее одного процента. По состоянию на 22 апреля выявлено 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.Брянские новости07:55
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Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Экономика
Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве
Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
RT на русском 04:42
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри
ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Коммерсантъ 08:34
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Экономика
Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева
Государственный комитет по имуществу Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
РБК 09:51
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом
Новорожденный ребенок стал для Гира третьим – известно, что у него есть 20-летний сын от прошлого брака с моделью Кэри Лоуэлл, а в начале прошлого года Сильва уже родила ему их общего первенца.
Bimru.ru 09:27
Общество
Роспотребнадзор оценил выживаемость коронавируса на предметах
В Роспотребнадзоре назвали преждевременными заявления о том, что частицы коронавируса на предметах незаразны.
НТВ 09:29
Происшествия
В Тюменской области от коронавируса умер третий пациент
Всего в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом, из них шесть детей.
URA.Ru 09:43
Авто
Chevrolet начал продажи модели, которая дешевле Lada Granta
Российская газета 09:17
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Происшествия
В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом
Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
Здоровье
Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ
Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ.
News.ru 00:47
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты
Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39