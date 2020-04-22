Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось

Глава Минздрава оценил низкий уровень смертности от COVID-19 на Брянщине

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил низкий уровень смертности от коронавируса в России, который ныне составляет менее одного процента. По состоянию на 22 апреля выявлено 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.
Брянские новости07:55

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Мурашко: общий показатель смертности в России на 4,5% ниже прошлогоднего

ТАСС08:15

Глава Минздрава оценил низкий уровень смертности от COVID-19 на Брянщине

Брянские новости07:55

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

РИА Новости07:20

Общий показатель смертности в России оказался на 4,5% ниже прошлогоднего

Интерфакс07:27

Мурашко заявил о показателе смертности от коронавируса в России менее 1%

Известия07:12

Смертность в России оказалась на 4,5% ниже прошлогодней

Московский Комсомолец07:50

Смертность в России снизилась на 4,5 процента за год

Вести.Ru07:40
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,3K
Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,1K
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
8,4K
Экономика

Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве

Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
RT на русском 04:42
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Армия и оружие

Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем

Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
109
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Экономика

«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Коммерсантъ 08:34
17
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,3K
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
11
Общество

Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
11
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
1K
Экономика

Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева

Государственный комитет по имуществу Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
РБК 09:51
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
61
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом

Новорожденный ребенок стал для Гира третьим – известно, что у него есть 20-летний сын от прошлого брака с моделью Кэри Лоуэлл, а в начале прошлого года Сильва уже родила ему их общего первенца.
Bimru.ru 09:27
Общество

Роспотребнадзор оценил выживаемость коронавируса на предметах

В Роспотребнадзоре назвали преждевременными заявления о том, что частицы коронавируса на предметах незаразны.
НТВ 09:29
1
Происшествия

В Тюменской области от коронавируса умер третий пациент

Всего в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом, из них шесть детей.
URA.Ru 09:43
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Авто

Chevrolet начал продажи модели, которая дешевле Lada Granta

Российская газета 09:17
Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
34
Происшествия

В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
22
Здоровье

Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ

Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ.
News.ru 00:47
11
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
385
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
442
Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты

Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
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Главное