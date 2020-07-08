Коронавирус
RT на русскомМурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
По словам Мурашко, российские регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. «Но практически везде фиксируются устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», — отметил он. Также министр добавил, что Россия не столкнулась с дефицитом медицинской помощи.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Об этом, как сообщила пресс-служба Минздрава, он сказал в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России доктором Гезой Андреасом фон Гайром.RT на русскомвчера в 12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Мурашко заявил о стабилизации ситуации почти во всех регионах России
Московский Комсомолецвчера в 12:37
Минздрав подтвердил устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах
Взгляд.рувчера в 12:32
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
РИА Новости вчера в 21:08
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
Федун: Тедеско останется в «Спартаке» на следующий сезон
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун оценил перспективы главного тренера команды Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 23:48
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС.
Mockva.ru вчера в 18:55
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Армия и оружие
Турция выдвигает Халида Шарифа на пост главы ливийской разведки
Турция делает все возможное, чтобы продвинуть аш-Шарифа по карьерной лестнице.
Pravda.Ru 07 июля в 11:48
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских
ТАСС вчера в 18:18
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
На днях прошел матч между «Сельтой» и «Атлетико» в рамках 35 тура Ла Лиги, который закончился ничьей.
CT news вчера в 05:48
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета вчера в 20:08
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай коронавируса
В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru вчера в 20:14
Кино
В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»
Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
Live24 вчера в 04:58
Авто
Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж на рынке США
Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж в сегменте среднеразмерных пикапов на рынке США.
Picsnews.net вчера в 02:51
Здоровье
В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов
Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК вчера в 11:10
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 07 июля в 02:15
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 07 июля в 03:49
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com 07 июля в 02:14
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30