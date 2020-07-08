с чего всё началось

По словам Мурашко, российские регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. «Но практически везде фиксируются устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», — отметил он. Также министр добавил, что Россия не столкнулась с дефицитом медицинской помощи.

Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

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