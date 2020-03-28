Коронавирус

ТАССТАССМурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки. Глава Минздрава напомнил правила ношения масок.
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Описана защищающая от коронавируса медицинская маска

Lenta.ru09:00

Министр здравоохранения России отметил эффективность марлевых повязок

REGNUM09:54

Мурашко рассказал об эффективности четырехслойных марлевых масок

Известия08:21

Глава Минздрава рассказал, какие маски способны защитить от инфекции

Газета.Ru08:01

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

ТАСС07:55

Минздрав России оценил эффективность марлевых масок от коронавируса

RT на русском08:47

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

РИА Новости09:41
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, решила развивать свой блог и активно делится с читателями своими радостями и сомнениями.
Экспресс газета 11:05
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА вчера в 02:24
Общество

В ВОЗ напомнили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович отметила, что во Франции, к примеру, из-за коронавируса в реанимации находятся 12 молодых людей в возрасте до 20 лет.
Mockva.ru 10:59
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В Петербурге умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет РИА "Новости".
Агентство Телеграф 10:47
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС вчера в 09:56
Армия и оружие

От обстрела на Донбассе погибла женщина 1931 года рождения

Евразия Daily 09:55
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
RT на русском вчера в 19:04
Общество

В Башкирии на рынке заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо

Людей, которые покупали 22 марта продукцию в мясном павильоне №37 рынка «Воскресный» в Сибае, на улице Матросова, 4, просят позвонить на горячую линию минздрава или Сибая.
ToDay News Ufa 09:28
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Авто

УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Судя по документу, шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide «подружат» с двумя версиями 2,7-литрового бензинового двигателя ЗМЗ мощностью 135 и 150 л.с. С ними же, как и прежде, будет работать стандартная пятиступенчатая «механика», ныне доступная и для «Пикапа», и для других моделей УАЗ.
Автоновости дня 25 марта в 09:46
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

МедиаПоток вчера в 06:31
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Авто

В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8

Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
32CARS.ru вчера в 04:22
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Авто

Toyota вывела на тесты загадочный Yaris

Новый небольшой кроссовер Toyota стал одной из многих «жертв» отмененного Женевского автосалона, поскольку премьера модели на базе Yaris должна была состояться в начале месяца в Швейцарии.
32CARS.ru 26 марта в 05:15
Энергетика

В США и Европе не стали закупаться дешевой саудовской нефтью

По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.
Ридус вчера в 01:38
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
РИА Новости 10:21
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
РЕН ТВ вчера в 08:58
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Наука

Ученые связали цвет волос и продолжительность жизни

Ученые из Кембриджа провели очередное исследование и смогли узнать, есть ли взаимосвязь между естественным цветом волос человека и продолжительностью жизни в целом.
Evo-rus.com 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
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