Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки. Глава Минздрава напомнил правила ношения масок.

Общество В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

Политика Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Общество США одобрили быстрый тест на коронавирус Abbott Laboratories получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, который, по словам компании, может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».

Энергетика Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.

Общество Гордон Браун предложил создать мировое правительство Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.

Здоровье Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.

Футбол Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.

Общество В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.