Коронавирус
ТАССМурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки. Глава Минздрава напомнил правила ношения масок.
Читать в источнике
Оценить915
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Минздрава заявил, что в России поступят в оборот еще 30 млн медицинских масок
Будущее России. Национальные проекты07:26
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Кино
У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Происшествия
В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Происшествия
При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Здоровье
В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Авто
Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Общество
США одобрили быстрый тест на коронавирус
Abbott Laboratories получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, который, по словам компании, может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».
Энергетика
Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.
Шоу-бизнес
Вылечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала о болезни
Куриленко сказала, что не знает, где и когда заразилась. Актриса добавила, что лечилась дома, изолировавшись с сыном и его няней.
Футбол
К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер
Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Здоровье
Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.
Футбол
Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса
Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Российские исследователи создали образцы новых аппаратов ИВЛ
Общество
В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Наука
Предложен метод повышения эффективности солнечных батарей и светодиодов при использовании углеродных точек
Международная группа ученых, среди которых исследователи из Университета ИТМО, предложила новый метод для создания вспомогательных слоев для солнечных батарей и светодиодов на основе перовскита.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.