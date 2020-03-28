Коронавирус

ТАССТАССМурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки. Глава Минздрава напомнил правила ношения масок.
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Глава Минздрава рассказал, какие маски способны защитить от инфекции

Газета.Ru08:01

Министр здравоохранения России отметил эффективность марлевых повязок

REGNUM09:54

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

РИА Новости09:41

Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Коммерсантъ09:28

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

ТАСС07:55

Минздрав России оценил эффективность марлевых масок от коронавируса

RT на русском08:47

Глава Минздрава заявил, что в России поступят в оборот еще 30 млн медицинских масок

Будущее России. Национальные проекты07:26
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Кино

У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина

Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
ToDay News Ufa 05:11
Происшествия

В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

RT на русском 15:02
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
РЕН ТВ 12:24
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Происшествия

При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный

В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Панорама Ростова-на-Дону 11:56
Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Авто

Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео

Tvoe-avto.com 03:50
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия 18:08
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Политика

Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 15:42
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Общество

США одобрили быстрый тест на коронавирус

Abbott Laboratories получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, который, по словам компании, может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».
Коммерсантъ 18:53
Энергетика

Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены, в связи с чем отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ.
Известия вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала о болезни

Куриленко сказала, что не знает, где и когда заразилась. Актриса добавила, что лечилась дома, изолировавшись с сыном и его няней.
Газета.Ru 14:45
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат 15:50
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru 15:38
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
Здоровье

Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.
News.ru 19:07
Футбол

Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса

Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Спорт день за днем 09:29
Общество

Российские исследователи создали образцы новых аппаратов ИВЛ

Ореанда-Новости вчера в 14:43
Общество

В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Красная весна 16:57
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Наука

Предложен метод повышения эффективности солнечных батарей и светодиодов при использовании углеродных точек

Международная группа ученых, среди которых исследователи из Университета ИТМО, предложила новый метод для создания вспомогательных слоев для солнечных батарей и светодиодов на основе перовскита.
Naked Science 26 марта в 07:36
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
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