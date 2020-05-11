Коронавирус
ТАССМурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. Об этом руководитель области сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Lenta.ru 13:06
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Игры
AMD пополнила набор FidelityFX сразу четырьмя технологиями для улучшения изображения
В прошлом году компания AMD заявила, что технология улучшения изображения Contrast Adaptive Sharpening станет первой в составе Open-Source набора технологий FidelityFX.
3DNews 14:26
Политика
Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
Форпост Северо-Запад 09:30
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Общество
Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году
Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Российская газета 13:04
Космос
Россию назвали главным источником космического мусора
По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
Shraibikus News вчера в 00:39
Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлили до лета
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
Происшествия
Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел на юге Петербурга
Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел вдоль проезжей части на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге.
ТАСС 14:06
Фигурное катание
Авербух назвал странным решение ISU уравнять четверные прыжки
Серебряный призёр Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) внести изменения в стоимость элементов на следующий сезон.
RT на русском 12:45
Единоборства
Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
FightCard.ru вчера в 00:54
Политика
Сотрудников Белого дома США обяжут носить маски
Большинство работников Белого дома США будут обязаны носить медицинские маски в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа среди сотрудников администрации американского президента, 11 мая сообщает газета The Washington Post.
ИА Красная Весна 16:20
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Армия и оружие
В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.
РИА Новости 16:53
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
Вице-мэр Новороссийска уволена после шашлыков на карантине
Новороссийск, Краснодарский край, 11 мая 2020, 19:52 — REGNUM Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко уволена с должности, об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава города Игорь Дяченко.
REGNUM 12:52
Музыка
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран
Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.
Sibnet Новости 00:52
Общество
Губернатор Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Общество
С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские
С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
Общество
Семьи с детьми в России получат новые выплаты
Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Общество
Еще 55 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 55 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию и пневмонией скончались в Москве.
Вечерняя Москва 15:23