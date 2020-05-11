Коронавирус

ТАССТАССМурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. Об этом руководитель области сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
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