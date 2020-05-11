Коронавирус
ТАССМурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. Об этом руководитель области сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
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Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей
Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
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Коммерсантъ 09:12
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Водитель ВАЗ сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе
Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются.
РИА Новости вчера в 12:02
Общество
В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим
За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
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Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия 09:38
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Экономика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше
С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Политика
В Коми продлили режим самоизоляции до 14 мая включительно
Что касается ограничительных мер, то до 14 мая мы продолжаем следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений, но при условии, что за эти пару дней у нас эта ситуация не ухудшится.
ИА БНК 14:11
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев
Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Происшествия
В Липецкой области выявили еще 48 больных коронавирусом
За сутки в Липецкой области подтвердили заболевание COVID-19 еще у 48 жителей.
Обозреватель Врн 07:09
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице
Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС 13:54
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Здоровье
Тесты на коронавирус могут ошибаться на всех стадиях болезни
По словам Анчи Барановой, профессора школы системной биологии GMU (США), доктора биологических наук, даже в случае отсутствия симптомов, на первой стадии идёт размножение вируса, а его носитель является разносчиком инфекции.
Областная Рязанская Газета 07:16
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
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НТВ вчера в 05:48
Общество
Мэр Новороссийска уволил своего заместителя за нарушение карантина
По итогам служебного расследования в администрации муниципального образования город Новороссийск принято принципиальное решение — свой пост покидает заместитель главы Екатерина Демченко, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля.
Югополис 12:43
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Общество
Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01