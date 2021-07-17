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Мурманская область получила 202 млн на дороги и выплаты медикам

Мурманской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 202,1 млн рублей.
Северпост
100 млн рублей должны быть направлены на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения.
Аргументы и Факты - Мурманск
45 млн рублей будут направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования для обеспечения проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
ТВ-21
Чуть больше 57 млн рублей предоставлены для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска для медработников, которые борются с пандемией коронавируса.
Би-порт

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Мурманской области выделили 202,1 млн на дороги и медицину

ТВ-21вчера в 04:00

Мурманская область получила 202,1 млн рублей из федерального бюджета

Би-порт17 июля в 08:31

Мурманская область получила более 200 млн рублей на ремонт дорог и выплаты медикам

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Аргументы и Факты - Мурманск17 июля в 10:55

202 миллиона рублей выделили Мурманской области из резервного фонда правительства РФ

КП - Мурмансквчера в 03:09

Мурманская область получила из госбюджета 200 млн рублей на дороги и медицину

ТАСС17 июля в 07:28

Мурманская область получила 202 млн на дороги и выплаты медикам

Северпост17 июля в 06:38
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает абсолютно недостаточным 10-секундный штраф Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании.
Чемпионатвчера в 13:31

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REGNUM17 июля в 13:35