45 млн рублей будут направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования для обеспечения проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие.
Стоит отметить, что документы были опубликованы на одном из форумов в ходе спора, который касался размера зазора между башней и корпусом Challenger 2. Напомним, релиз War Thunder состоялся 1 ноября 2012 года.