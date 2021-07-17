Фанат War Thunder опубликовал секретные документы в ходе спора о танке

Стоит отметить, что документы были опубликованы на одном из форумов в ходе спора, который касался размера зазора между башней и корпусом Challenger 2. Напомним, релиз War Thunder состоялся 1 ноября 2012 года.